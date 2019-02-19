2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أنه سيقنع الاتحاد الوطني الكردستاني بالمشاركة بحكومة كردستان، لافتا إلى أنه سيسحب فالا فريد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: سنقنع الوطني بالمشاركة بحكومة كردستان وسنسحب فالا فريد لصالح مرشحته) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: سنقنع الوطني بالمشاركة بحكومة كردستان وسنسحب فالا فريد لصالح مرشحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).