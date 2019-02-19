القضاء يشكل لجنة قضائية تتولى الاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات

2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات التي ستقام يوم الخميس المقبل الموافق 21/2/2019.

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