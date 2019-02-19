صالح: الخلافات السياسية عقبة في طريق تحقيق الاستقرار في البلاد ويجب تجاوزها

2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرارفي البلاد.

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