مقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين شمال بغداد

2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين شمال العاصمة بغداد.

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