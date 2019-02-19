اتحاد كرة القدم يصدر تنويهًا بشأن مباراتين في الدوري الممتاز

2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن مباراتين في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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