الكشف عن سبب عدم مشاركة محارب مع الأهلي

2019/02/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن سر غياب إسلام محارب لاعب الأهلي المصري عن المباريات في الفترة الأخيرة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان إسلام محارب قد ابتعد عن التشكيل الأساسي للأهلي وأيضًا لم يشارك كبديل في المباريات الأخيرة، في تواجد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن هناك خلاف بين لاسارتي وإسلام محارب نشب بينهما في الفترة التي غاب بها حسام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وأشارت التقارير أن لاسارتي كان ينوي الدفع بإسلام محارب في مركز الديفندر أثناء غياب حسام عاشور عن الفريق بسبب تعرضه لإصابة.

واعترض محارب على المشاركة في تشكيل الأهلي في مركز أخر، وهو ما اعتبره لاسارتي رفضًا للتعليمات التي يقررها بشأن الفريق وخرج من حساباته نهائيًا.

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واستعاد الأهلي في المباريات الأخيرة كلًا من حمدي فتحي وحسام عاشور مع تواجد عمرو السولية وكريم نيدفيد لحل أزمة منتصف الملعب.

1⃣ عدم التفريط في هازارد2⃣ 200 مليون يورو ميزانية للميركاتوهذان هما شرطا زيدان للموافقة على تدريب تشيلسي بحسب التقارير الصحفية الصادرة مؤخرًا 🗞️ pic.twitter.com/qSigESzgRT— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

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