2019/02/19 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أبناء الشعب البحرانيّ إلى مسيرات تحت عنوان “لا للتطبيع مع الصهاينة”، ردًّا على قمّة وارسو التي انعقدت بهدف التآمر على المسلمين والعرب وتمرير المشاريع الصهيو-أمريكيّة في المنطقة.وقال الائتلاف في بيان له ان “هذه المسيرات الثوريّة الغاضبة ستنطلق في عدد من المناطق البحرانيّة تحت شعار “لا للتطبيع مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 14 فبراير: لا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني alansaar.

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