صالح يشدد على تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية

2019/02/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرارفي البلاد.

وأشار الرئيس صالح خلال استقباله، اليوم، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “أهمية تضافر العمل البناء من اجل تحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب العراقي واعادة اعمار ما تضرر نتيجة الارهاب”.

من جانبه، ثمن المشهداني “الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة العراق السياسية في العالم وانفتاحه على جيرانه واشقائه واصدقائه”.

وذكر البيان، انه “جرى خلال اللقاء، الذي حضره نديم الجابري وانتصار العظيمي، بحث تطورات الاوضاع على الساحتين المحلية والعربية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق التكامل والتنسيق بينهما”.

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