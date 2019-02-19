الداخلية تعلن ضبط منتسب في الشرطة متلبساً بحيازة المخدرات

2019/02/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط مكتب المفتش العام أحد منتسبي فوج طوارئ شرطة الأنبار الثامن متلبساً بالجرم المشهود أثناء الواجب بحيازة 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها.

وذكر بيان للمفتشية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية الضبط جاءت على خلفية المعلومات الواردة لمكتب المفتش العام في محافظة الانبار من مصادره الخاصة حول قيام أحد منتسبي فوج طوارئ شرطة الأنبار الثامن بتعاطي المخدرات والاتجار بها، حيث شكّل مكتب المفتش العام فريق عمل مختص للتحري عن المعلومة والتحقق منها، وبعد التأكد من صحتها نصب فريق العمل كمينا للمنتسب وضبطه متلبسا بالجرم المشهود أثناء الواجب بحيازة 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على متعاطيها من المنتسبين”.

وأشار الى “تنظيم محضر ضبط بالحبوب المخدرة ودون افادة المنتسب المتهم، وأحال قضيته الى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة (28 ق .



ع)”.

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