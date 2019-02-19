الحكيم: العراق يمتلك مقومات النهضة الشاملة ويحتاج لدعم المجتمع الدولي

2019/02/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ان العراق يمتلك مقومات النهضة الشاملة ويحتاج الى دعم المجتمع الدولي.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل، اليوم، السفير الياباني في العراق ناوفومي هاشيموتو والوفد الاكاديمي المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق واليابان ومستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وأكد أهمية الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تحقيق التنمية واصلاح المنظومة الادارية في العراق”.

وقال الحكيم، ان “العراق يمتلك مقومات النهضة الشاملة ويحتاج الى دعم المجتمع الدولي لتجاوز التحديات”، مشيرا الى “المتغيرات التي شهدها العراق على المستوى السياسي والامني والعسكري والاجتماعي”.

ولفت الى “انفتاح العراق على الجميع من منطلق المصالح المشتركة”.

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