بالفيديو والصور .. اصطدام طائرتين بالهند

2019/02/19 | 13:53

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أفادت وسائل إعلام محلية بتحطم طائرتين تابعتين لفريق الاستعراض

الجوي للقوات المسلحة الهندية جراء اصطدامهما ،الثلاثاء، خلال عرض

جوي في مدينة بانغالور جنوبي البلاد.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأعمدة الدخان تتصاعد فوق مكان

الحادث، مشيرة إلى نجاة الطيارين الثلاثة الذين كانوا في الطائرتين.

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