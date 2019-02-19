في لقاء صحفي|| العبادي: كنت أخطط لتفكيك شامل لمنظومة الفساد وسأنافس على الرئاسة مجددا

2019/02/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيسُ الوزراءِ السابق الدكتور حيدر العبادي أن خطتَه التي أعدها للفترةِ الرئاسيةِ الثانيةِ كانت تركز على تفكيكٍ شاملٍ لمنظومةِ الفساد, لافتا الى أنه يعتزمُ

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