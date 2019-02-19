القضاء يشف على انتخابات نقابة المحامين

2019/02/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكل مجلس القضاء الأعلى، لجنة عامة تتولى الإشراف على الانتخابات التي ستجرى في مقر نقابة المحامين لعام 2019.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اصدر اليوم الثلاثاء، أمرا قضائياً بتشكيل لجنة عامة من القضاة تتولى الإشراف على انتخابات نقابة المحامين".وأضاف البيان، ان "اللجنة تتألف من قضاة من محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية" مبينا ان "الامر صدر استناداً الى احكام المادة {99} من قانون المحاماة رقم {173} لسنة 1965".انتهى

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