المفوضية تناقش تعديل قانون الأحزاب

2019/02/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غداً الاربعاء جلسة حوارية حول التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وستقام الجلسة برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في القاعة الدستورية.انتهى

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