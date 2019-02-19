وكالة أميركية تنهي تعاقد صحفية عراقية بسبب تغريدة

2019/02/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دان رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، الثلاثاء، قيام إدارة وكالة اسوشيتدبرس الأميركية بإنهاء تعاقد الصحفية العراقية نغم التميمي بسبب تغريدة إنتقدت فيها إدارة تلفزيون سلطنة عمان التي سبق للتميمي أن عملت لحسابها منذ عام 2000.وقال مرعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “التميمي صحفية ومراسلة تلفزيونية عملت لحساب تلفزيون […]

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