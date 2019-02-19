مجلس الديوانية يكشف عن النواحي التي صوت على تحويلها الى اقضية

2019/02/19 | 13:59

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بغداد اليوم- الديوانية

كشف مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء (19 شباط 2019)، عن النواحي التابعة للمحافظة، التي صوت على ...





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