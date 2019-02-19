النقل تعيد سيارات

2019/02/19 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إدخال سيارات GMC إلى العمل في مطار بغداد الدولي، فيما أكدت أن خدمتها ستقتصر على نقل المسافرين إلى صالة المطار.

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