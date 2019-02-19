الكمارك: أعادة سيارتين متضررة في منفذ سفوان الحدودي

2019/02/19 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي اليوم الثلاثاء، عن اعادة إصدار سيارتين صالون مخالفة امريكية و ومكسيكية المنشأ إلى الجانب الكويتي.وجاء في

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