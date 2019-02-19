مجلس الأوقاف بالقدس: من حق المسلمين الصلاة في أي مكان بالأقصى

2019/02/19 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ عبد العظيم سهلب، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، إن ما قامت به قوات الاحتلال من إغلاق لأبواب المسجد الأقصى أمر مرفوض..مشددا على حق المسلمين أن يصلوا في أي بقعة من المسجد المبارك.

وثمّن سهلب الجهود التي أجبرت الاحتلال على إزالة الأقفال الحديدية من على بوابات المسجد، مضيفا “هذا اعتداء على حرمة المسجد وقداسته”.

وأكد أن الجهود تتواصل لتمكين الأوقاف الإسلامية من ممارسة حقها علي وسيادتها على المسجد وترميمه وافتتاحه للصلاة.

وأزالت شرطة الاحتلال السلاسل الحديدية والأقفال التي وضعتها على البوابة الخارجية لمبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المملكة الأردنية صاحبة الولاية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة مارست ضغوطا على حكومة الاحتلال وطالبتها بوقف هذا الاعتداء.

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