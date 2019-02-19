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الكشف عن هوية منفذي هجوم زاهدان

العالم الاسلامي ايران

الكشف عن هوية منفذي هجوم زاهدان

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:55

صورة إرشيفية

كشف قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن هجوم زاهدان الأخير الذي أودى بحياة 27 شخصاً وجرح 13 آخرين من قوات الحرس.

وقال باكبور على هامش تأبين ضحايا التفجير، إن "الانتحاري الذي استهدف بسيارته حافلة كانت تحمل العسكريين من الحرس الثوري الإيراني، كان باكستانياً يدعى حافظ محمد علي"، مشيرا الى ان "باكستانياً آخر كان ضمن أعضاء خلية الهجوم، اسمه أبوبكر"، إضافة إلى "ثلاثة إيرانيين من محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية".وأكد أن "معاينة السيارة المستخدمة في الهجوم واعتقال امرأة قبل يومين، قادت قوات الأمن إلى اعتقال أعضاء الخلية المساندة في الهجوم"، مبيناً أن "اثنين من الإيرانيين من أعضاء الخلية تم اعتقالهم والثالث هارب يتم البحث عنه".وكشف المسؤول الإيراني أيضاً أن "الخلية كانت بصدد تنفيذ هجمات انتحارية أخرى في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي، إلا أنها "لم تنجح في ذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في هذا اليوم".انتهى...س ح

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