بمشاركة 60 دولة ... الحكومة ترعى مؤتمرا دوليا لمكافحة إعلام داعش

2019/02/19 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان لرئاسة الوزراء، ان "المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، مشيرا الى ان "فعاليات المؤتمر تتضمن عشر جلسات بحثية على مدى يومين متتاليين يشارك بها خبراء ومستشارون وباحثون من العراق وممثلو 60 دولة وثلاث منظمات دولية ومراكز أبحاث عالمية".انتهى ..م ف

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