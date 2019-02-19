مصدر: حزب البارزاني يتدخل لمنع مغادرة أحد وكلاء وزارة النفط لمنصبه

2019/02/19 | 14:02

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن رفض أحد وكلاء وزارة النفط أوامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير ...

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