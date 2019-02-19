الكشف عن اجتماع مرتقب للفتح وسائرون بحضور الصدر والعامري

2019/02/19 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، أن اللجان المنبثقة عن اجتماعات تحالفي سائرون الفتح على وشك الانتهاء من مهامها، مرجحا حضور التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري للاجتماع المقبل.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجان التي تشكلت عقب اجتماعات تحالفي سائرون والفتح بشأن اعداد موقف من التواجد […]

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