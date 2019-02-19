ايران تسمح بادخال العملات الاجنبية دون سقف محدد

2019/02/19 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية الجمارك الايرانية، الثلاثاء، السماح بادخال العملات الاجنبية دون سقف محدد للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين.واكدت المديرية، في بيان تابعه “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، أن “الجمارك سمحت بادخال العملات الاجنبية دون سقف محدد للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين”.وأشار البيان، إلى أن “أجهزة الامن والشرطة والجمارك (في المنافذ والمطارات) غير مخولة بمنع ادخال […]

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