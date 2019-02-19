تصديق اعترافات “عصابة” لتسليب العجلات في بغداد

2019/02/19 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، اعترافات اربعة متهمين بينهم امرأتان شكلوا عصابة لسلب العجلات في مناطق بغداد.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (19 شباط 2019)، أن “القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل القاضي المختص القت […]

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