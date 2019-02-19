2019/02/19 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ رد كتلة صادقون، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك، التي قال فيها (المطالبة بخروج الأمريكان وترك الميليشيات وقاحة).وقال النائب عن الكتلة عدي عواد، لشفق نيوز، انه "من الوقاحة ان يطلب اي وطني ببقاء القوات الأمريكية المحتلة في العراق، ومن يطلق هذه التصريحات، بكل تأكيد ليس بوعيه وربما شارب احد المسكرات، حسب قوله".وبين عواد ان "بعض الجهات والشخصيات السياسية، تريد بقاء الأمريكان، حتى تبقى هي في سرقاتها واعمالها المشبوهة".ويتواجد حاليا 5200 جندي أميركي في العراق بناء على طلب الحكومة للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتدريب القوات العراقية، والعديد من هؤلاء موجودون في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.وانسحبت القوات الأميركية من العراق في 2011، قبل أن تعود إليه في 2014 بدعوة من الحكومة العراقية بعد استيلاء تنظيم الدولة على أجزاء من البلاد.وتحاول التيارات الشيعية المقربة من ايران ومنها عصائب اهل الحق الى سن قانون في البرلمان العراقي يقضي بانسحاب القوات الامريكية.وقال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارة مفاجئة قام بها نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى العراق لتفقد الجنود الأميركيين هناك، إنه لا ينوي "إطلاقا" سحب القوات الأميركية من العراق، بل يرى "على العكس" إمكانية لاستخدام هذا البلد "قاعدة في حال اضطررنا للتدخل في سوريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب ترد على طلب للمطلك: شارب شي مسكر؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب ترد على طلب للمطلك: شارب شي مسكر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).