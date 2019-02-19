عاصمة كوردستان تصدر توضيحا بشأن عدم رد نوزاد هادي على مكالمات برهم صالح

2019/02/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ما تداولته وسائل اعلام محلية من انباء بشأن عدم رد المحافظ نوزاد هادي على مكالمات هاتفية لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وعبر بيان صادر عن الحكومة المحلية اليوم عن اسفه لما تداولته وسائل اعلام من اخبار فوضوية لا اساس لها من الصحة تفيد بعدم رد نوزاد هادي على مكالمات برهم صالح.

واكد البيان ان هذه الاخبار محض كذب، وعارية عن الصحة وتهدف الى اشاعة الفوضى.

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