2019/02/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – الأمير عبد الله بن فيصل بن تركى، الذى وافته المنية مساء الاثنين وتؤدى صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين وأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتي الجمهورية ينعى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتي الجمهورية ينعى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).