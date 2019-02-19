بطولةً رجال الشرطة أحبطت عمليات ارهابية كان سيقوم بها ارهابي الدرب الأحمر

2019/02/19 | 14:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بطولات رجال الشرطة أحبطت سلسلة من العمليات الإرهابية التى كان ينوى القيام بها إرهابى الدرب الأحمرالعثور بوكر إرهابى الدرب الأحمر على كمية من المواد المتفجرة والمواد الخام المستخدمة فى تصنيع المتفجراتجهود الأجهزة الأمنية كان لها بالغ الأثر فى إنقاذ المنطقة من كارثة محققة ..



فضلاً عن نجاحها فى إحباط العمليات الإرهابية التى كان ينوى بها

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