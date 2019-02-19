بغداد.. اعتقال تسعة متهمين بجرائم الاحتيال وتهريب الآثار وترويج المخدرات

2019/02/19 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية التابعة لها ألقت القبض على تسعة متهمين بجرائم الاحتيال وتهريب الآثار وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.وقالت القيادة، في بيان، إن "قوة من لواء المشاة 23، وهو أحد تشكيلات الفرقة 17، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالاحتيال ضمن منطقة 5دونم بذريعة إدارته لإحدى المنظمات الإنسانية، وضُبط بحوزته مبلغ من المال".وأضاف البيان أن "قوات من اللوائين الخامس والسادس - الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على سارقين ضمن منطقة الدوانم الزراعي، وآخر في حي العامل ضمن منطقة حي الجهاد، فيما ألقت قوة من لواء المشاة 45 القبض على سارق ثالث ضمن منطقة حي طارق".مشيراً إلى أنه "ضمن ذات السياق تمكنت قوة من اللواء الخامس - الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على مزور للمستمسكات الرسمية ضمن منطقة الغزالية، فيما ألقت قوة من اللواء الثامن - الفرقة الأولى شرطة اتحادية، القبض على مهرب للآثار وضبطت بحوزته قطع أثرية".وأردف البيان أن "قوة من لواء المشاة 42 تمكنت من إلقاء القبض على مروج للمخدرات ضمن سيطرة الشهيد سيف في الراشدية وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، وقد تم تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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