طائرات تحالف الشرعية تقصف خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الإيرانية في

2019/02/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية والمدعومة من إيران، في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك طاحنة مع قبائل حجور.

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