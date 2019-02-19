محافظ البنك المركزي اليمني يكشف جريمة جديدة لميليشيا الحوثي الإيرانية

2019/02/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية والمدعومة من إيران، تقوم بعمليات غسيل أموال بطرق مختلفة أبرزها بيع المشتقات النفطية القادمة إلى أحد الموانئ بالريال اليمني رغم أنها قُدّمت بشكل مجاني، ثم تحول العوائد إلى دولارات وتهربها خارج البلاد.

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