عاجل| التحالف العربي يدمر صاروخًا أطلقه الحوثيون في سماء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة

2019/02/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يدمر صاروخًا أطلقه الحوثيون في سماء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة

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