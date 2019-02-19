مفوضية الانتخابات تناقش تعديل قانون الأحزاب

2019/02/19 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غداً الاربعاء جلسة حوارية حول التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.وستقام الجلسة برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في القاعة الدستورية.





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