مصر تعتزم بيع سندات دولية بـ5 مليارات دولار

2019/02/19 | 14:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت صحيفة البورصة المصرية، الثلاثاء، أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار في الأسبوع الجاري ببورصة لوكسمبورغ.

وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

ونقلت "رويترز" عن الصحيفة أن مصر "لن تجري جولة ترويجية للإصدار خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ، رويترز في يناير، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

واختارت مصر بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقالت صحيفة البورصة إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15ديسمبر الماضي.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.

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