ترامب يحذر العسكريين الداعمين لمادورو

2019/02/19 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام الجالية الفنزويلية في مدينة ميامي إن قادة الجيش الفنزويلي الداعمين للرئيس نيكولاس مادورو لن يجدوا ملاذا آمنا وسيخسرون كل شيء.

وطالب ترامب الجيش الفنزويلي بتسهيل دخول المساعدات الأمريكية التي أرسلت إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا.

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