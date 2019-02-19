2019/02/19 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعهد المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يبدأ موسمه الثاني بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين (إم إل أس) مع لوس آنجليس غالاكسي، إنه يتعهد بتحطيم كل الأرقام القياسية في المسابقة.وقال زلاتان رداً على سؤال حول ما سيقدمه مع الفريق في الموسم الجديد، بعدما شكك هو مسبقاً في استمراره من عدمه بصفوف غالاكسي، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم الأرقام القياسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم الأرقام القياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).