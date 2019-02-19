حلاوتهم زينهم.. مصابة تفجير الدرب الأحمر التي شغلت مواقع التواصل

2019/02/19 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بسيدة أصيبت خلال التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الإثنين بحي الدرب الأحمر، وذلك تداول مقطع فيديو يرصد وقوع الحادث.

ظهرت السيدة الأربعينية وتدعى حلاوتهم زينهم، وهي من سكان منطقة الدرب الأحمر، أثناء مرورها مصادفة بجانب الإرهابي وأمناء الشرطة الذين كانوا يحاولون إيقافه، وهي تحمل عددا من الأكياس البلاستيكية.

وأثارت هذه السيدة موجه كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن مصيرها، وكشفت وزارة الصحة المصرية عقب ذلك عن إصابتها بجرح في الفخذ الأيمن، وشروخ بعظمة القدم اليمنى، وان حالتها مستقرة.

وزارت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية السيدة “حلاوتهم” أثناء تفقد مصابي الحادث.

سيدة مصرية راجعة بيتها بعد يوم شقا وعمل وشايلة حاجات بيتها – ورجلان لم يفكرا لحظة في ان الارهابي ربما يفجر نفسه كل ما فكرا فيه هو القبض عليه لاتقاء شرهالا لعنة الله على الاخوان المفلسين ومن تبعهم و دروعهم الشياطين اينما وجدو و اينما حلو #الدرب_الاحمر pic.twitter.com/qHUjTpYKJz

— ibrahim semes (@hemagam37492192) February 19, 2019

صباح الخير

الست اللي ظهرت في فيديو تفجير الجمالية اللي كانت شايلة شنط لعيالها وراحت في التفجير الارهابي، هيا مماتتش الحمد لله،

اسمها حلاوتهم زينهم ابراهيم، عمرها ٤٤ سنة، ساكنة في الدرب الاحمر بيت رقم واحد عطفة غزال من الكحكيين،اصابتها من التفجير هو جرح غائر في الفخذ الايمن pic.twitter.com/ZFx8KBaiKk

— Tito Martinez Samaniego (@taher__T2) February 19, 2019

القاهرة 24 : السيدة المصابة في حادث تفجير منطقة الأزهر تدعى حلاوتهم زينهم إبراهيم، تبلغ من العمر 44 عاماً، وتسكن منطقة الدرب الأحمر شارع غزال التقرير الطبي إصابات عبارة عن جرح غائر بالفخد الأيمن، وشرخ فى عظام القدم اليمنى ! ربنا يقومها بالسلامة pic.twitter.com/Aq0lv3TMeW

— mohamed el kholy (@MElKholy) February 19, 2019

وكان قد استشهد 3 من رجال الشرطة المصرية في انفجار عبوة ناسفة بوسط القاهرة الليلة الماضية، ما أسفر ايضا عن مقتل الإرهابي منفذ التفجير.

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