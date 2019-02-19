الاتحاد الأوروبي: سنضغط على إسرائيل لوقف قرار تجميد أموال الضرائب الفلسطينية

2019/02/19 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي رفض القرار الإسرائيلي باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن الاتحاد يرفض ذلك، مؤكداً مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لعدم تطبيق القرار، احتراماً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وذكر عثمان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية.

وأضاف أن الاتحاد يتابع هذا الموضوع منذ فترة طويلة عبر التواصل الدائم مع الدول الأعضاء من الجانب الإسرائيلي، للضغط عليهم لعدم تطبيق هذا القرار، مؤكداً الدعم الأوروبي للقيادة الفلسطينية، واستمرار التزامه بما يقدمه لميزانية السلطة الوطنية.

وأشار إلى تدخل الاتحاد في قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا”، وزيادة دعمه للوكالة بأكثر من 70% عندما أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها “للأونروا”.

ويأتي ذلك في سياق العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال، حيث تأتي ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، فأقتطاع أموال المقاصة، يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الالتزام بدفع رواتب واجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوارة العجلة الإسرائيلية.

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