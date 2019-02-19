2019/02/19 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تشكيل لجنة قضائية للاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات

19/02/2019 13:57:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات التي ستقام الخميس المقبل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "الانتخابات التي تم تحديدها من قبل مجلس القضاء سيتولى الاشراف عليها السادة القضاة وهم رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس الادعاء العام القاضي ضاري جابر فرهود فضلا عن القاضي والمشرف القضائي في رئاسة هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة".

واضاف البيان، ان "مجلس القضاء الاعلى حدد يوم الخميس المقبل الموافق 21/2/2019 موعدا لإجراء لانتخابات رابطة القاضيات العراقيات وسيكون مكان الانتخابات بالنسبة لمحافظة بغداد في مقر مجلس القضاء الاعلى عند الساعة الثامنة صباحا".

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