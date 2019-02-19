القوات الامنية تحرر 5 مختطفين من داعش غربي الانبار

2019/02/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية من تحرير خمسة مختطفين من قبل تنظيم "داعش" بعملية استباقية غربي المحافظة، حسبما اعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، اليوم الثلاثاء.وذكر العكيدي في تصريح، إن "القوات الامنية داهمت منطقة المدهم غرب قضاء راوه وتمكنت من تحرير خمسة مختطفين تم اختطافهم من قبل عناصر داعش اثناء مزوالتهم جمعهم الكمأ في تلك المنطقة".

واضاف القائممقام، ان "القوات الامنية نقلت المطلق سراحهم الى احدى المراكز الامنية لاستدلاء عن بقية احتجاز المخطوفين واماكن تواجدهم".

وبين، ان "القوات الامنية تقوم بعملية آنية لتعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية واطلاق سراح بقية المخطوفين".

وكان تنظيم داعش اختطف قبل اقل من اسبوع 7 مدنيين كانوا يزاولون عملية جمع الكمأ في صحراء قضاء راوه غربي الانبار.



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