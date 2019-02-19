2019/02/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، بأن طفلين استشهدا بانفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الفلوجة.وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة في منطقة النساف انفجرت، اليوم، اثناء قيام مجموعة من الاطفال باللعب في ساحة في تلك المنطقة ما ادى الى استشهاد طفلين".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية سارعت الى مكان الحادث، خشية انفجار عبوات ناسفة اخرى موضوعة بالقرب من مكان الحادث".

وأشار الى، ان "فرقة معالجة المتفجرات قامت بأبطال المئات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الموضوعة من قبل داعش ابان سيطرته على معظم احياء المناطق المحررة".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد طفلين بانفجار عبوات غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد طفلين بانفجار عبوات غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).