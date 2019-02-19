طوكيو: واشنطن لن تزيد تعريفات السيارات طوال فترة المحادثات التجارية

2019/02/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الاقتصاد في اليابان إن بلاده لاتزال متمسكة بوجهة النظر المتعلقة بإن الولايات المتحدة لن تفرض تعريفات جمركية على وارادات السيارات اليابانية طالما أن المفاوضات نحو اتفاق تجاري مستمرة.





وأضاف توشيميتسو موتيجى في تصريحات اليوم الثلاثاء أنه في وقت سابق تأكد من الممثل التجاري الأمريكي أن واشنطن لن تطبق تعريفات جمركية إضافية وسط استمرار المحادثات بشأن اتفاق تجاري.





وتابع أن رئيس وزراء اليابان شينزوا آبي تأكد من الرئيس دونالد ترامب أن التعريفات القائمة ستبقي في الوقت الذي تتم فيه المحادثات.





وفي مطلع الأسبوع الجاري سلمت وزارة التجارة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نتائج التحقيقات بشأن واردات السيارات، وهو التحقيق الذي استهدف الوقوف على تأثير واردات المركبات على سلامة الأمن القومي الأمريكي.





وهدد الاتحاد الأوربي بالرد بشكل فوري على أي زيادة من جانب الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على صادراتها للسيارات.





ولدى الرئيس الأمريكي مهلة مدتها 90 يوماً من أجل أن يتخذ قرار بشأن مسألة ما إذا كان سيطبق زيادة في التعريفات على السيارات أم لا.





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