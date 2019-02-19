2019/02/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى توقعات تحسن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا.





وأظهرت بيانات مؤشر "زد.إيه.دبليو"، اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا ارتفعت بنحو 1.6 نقطة خلال شهر فبراير الجاري لتسجل -13.4 نقطة.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تسجل -14.1 نقطة خلال فبراير.





وارتفع بذلك مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير مسجلاً أطول موجة شهرية من التحسن منذ أوائل عام 2015.





وعلى الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستثمرين لكنه لا يزال داخل النطاق السالب، كما أنه أقل بكثير من متوسطه على المدى الطويل والبالغ 22.4 نقطة.





ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر تقييم الوضع الحالي للاقتصاد في ألمانيا تراجع مجدداً خلال فبراير ليهبط بنحو 12.6 نقطة إلى 15 نقطة.





وأوضحت البيانات أنه في الوقت الراهن من المستبعد حدوث تعافياً سريعاً لاقتصاد ألمانيا الذي يعيش حالة من التباطؤ مع الإشارة إلى أن الموقف الاقتصادي شهد حالة من الضعف وبخاصة في القطاع الصناعي.





وبالنسبة لمؤشر الوضع المستقبلي والذي يرصد توقعات الأداء لمدة 6 أشهر قادمة، فإنه من غير المتوقع حدوث أيّ نوع من التحسن، وفقاً للبيانات.





وعلى صعيد آخر، فإن مؤشر الثقة في منطقة اليورو ارتفع كذلك بنحو 4.3 نقطة خلال فبراير ليصل إلى -16.6 نقطة ومقابل التوقعات والبالغة -18.2 نقطة.





لكن في الوقت نفسه، فإن مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي الحالي لمنطقة اليورو تراجع 8.3% في الشهر الجاري مقارنة بشهر يناير الماضي ليدخل المنطقة الحمراء مسجلاً -3 نقطة.





وبحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل اليورو 1.1308 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الرابع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا للشهر الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).