وكالة: بريطانيا لا ترى ضرورة لحظر تكنولوجيا 5G من هواوي

2019/02/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا لديها تصميم بأن الدولة يمكنها إدارة المخاطر ذات الصلة باستخدام معدات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس بالهواتف المحمولة.





وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج، أمس الاثنين، إن مكتب اتصالات الحكومة البريطانية وجد أن فرض الحظر الشامل على تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي لن يكون ضرورياً.





وتشير تلك التقارير إلى أن المملكة المتحدة ستتبني اتجاهاً أقل تشددية تجاه شركة التكنولوجيا الصينية مقابل الحظر الشامل الذي فرضته الولايات المتحدة واستراليا ونيوزلاندا.





وترى الولايات المتحدة أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام معدات شركة هواوي للتجسس، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية في عدة مناسبات.





وكان مسؤول بريطانيا قال في تصريحات للوكالة في الشهر الماضي إن الحظر الكامل غير محتمل، فيما ذكر مسؤول آخر أن حظر هواوي من المتحمل أن يكون قراراً صائباً.





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