تحقيق الشعب تصدق اعترافات عصابة لتسليب العجلات في بغداد بينهم نساء

2019/02/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية،

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