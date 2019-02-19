مجلس القضاء الأعلى يشكل لجنة عامة للإشراف على انتخابات نقابة المحامين

2019/02/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة عامة تتولى الإشراف على الانتخابات التي ستجرى في مقر نقابة المحامين لعام 2019.

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