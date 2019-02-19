لندن ترفض دعوة ترامب !

2019/02/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت الحكومة البريطانية ، الثلاثاء، دعوة الرئيس الامريكي دونالد

ترامب لدول اوربا بتسلم 800 ارهابي وعوائلهم كلا حسب جنسيته ، مهددا

باطلاق سراحهم في حال عدم قبول تلك الدول استلامهم .وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير، أن" الحكومة البريطانية

رفضت طلب ترامب، مشيرة الى أنه يجب محاكمة اولئك الارهابيين المنضمين

الى داعش في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم.واضاف أن “الحكومة البريطانية الغت جنسية حوالي 100 عنصربريطاني

انضموا الى عصابات داعش في العراق وسوريا”.وتابعت أن ” رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت الدعوة واصرت

على وجوب اجراء المحاكمات في البلاد التي ارتكبوا فيها جرائمهم حتى لو

لم يكن هناك نظام قضائي فعال هناك”.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، إنه “ينبغي تقديم

المقاتلين الاجانب للعدالة وفقا للاجراءات القانونية المناسبة في كل

بلد ونحن نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين في هذا الشأن”.من جانبه قال وزير الداخلية ساجد جاويد إن ” أكثر من 100 من المواطنين

الذين سافروا للانضمام إلى داعش قد جردتهم وزارة الداخلية البريطانية

من جنسياتهم لمنعهم من العودة إلى البلاد”.واضاف أن ” “مهما كان الدور الذي لعبوه في ما يسمى بالخلافة ، فقد

أيدوا جميعهم منظمة إرهابية وبهذا أظهروا أنهم يكرهون بلدنا وعليهم

تحمل عواقب ذلك”.

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