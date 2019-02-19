النزاهة النيابية : استمرار وزير الاتصالات في منصبه يعد أمراً مخالفاً للقانون

2019/02/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت لجنة النزاهة النيابية استمرار وزير الاتصالات نعيم الربيعي في

منصبه أمراً مخالفاً للقانون كونه من المشمولين بإجراءات المساءلة

والعدالة وعلى رئيس الوزراء إقالته. عضو اللجنة النائبة عالية نصيف أوضحت أن وزير الاتصالات لا يمكنه

الاستمرار في منصبه كون تنصيبه كان من الاساس مخالفاً للقانون ، وبينت

ان عبد المهدي لا يملك الحق القانوني لأستثناء اي شخص من هذه

الاجراءات لأنها قد يؤدي الى فوضى عارمة ، محذرة من خطورة وجود

تعاقدات قادمة تحتوي على شبهات فساد.

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