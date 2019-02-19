الحقائب الشاغرة|| لجان الفتح وسائرون تعتزم حسم الكابينة الوزارية قبل انتهاء عطلة البرلمان

2019/02/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائبُ عن تحالفِ الفتح ثامر ذيبان ان لجانَ الفتحِ وسائرون ستحسم ملفَ الكابينةِ الوزاريةِ قبل انتهاءِ عطلةِ الفصلِ التشريعيِ للبرلمان.

ذيبان اوضح أن اللجانَ التفاوضيةَ

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